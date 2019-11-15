В Волновахском районе Донетчины изъяли 16 минометных мин

В пгт Ольгинка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) пиротехники ГСЧС изъяли 17 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что специалисты ГСЧС продолжают работу по очистке местности от взрывоопасных предметов в районе Ольгинки.

«За прошедшие сутки было выявлено 17 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 16 минометных мин калибром 50 мм и артиллерийский снаряд калибром 45 мм, которые были изъяты для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – проинформировали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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