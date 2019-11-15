Пенсии ВПЛ: Омбудсмен Украины рассказала о ситуации с выплатами и долгами

В Украине нужно изменить подход к переселенцам, чтобы не было их дискриминации по статусу, что сказывается, в частности, на выплатах пенсий жителям Донбасса. Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «Укринформ».

«У нас из внутренне перемещенных лиц из всех около 1,5 млн около 250 тыс. живут на контролируемой территории. Остальные – на оккупированной – сказала она.

«По пенсионерам на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, то есть на момент оккупации в 2014 году их было 1 млн 128 тыс. На сегодня открыты счета в пенсионном фонде на 1 млн. 59 тыс., а пенсии получают 650 тыс. человек. Более 450 тыс. не получают. Для того, чтобы получить деньги, нужно каждые 59 дней пройти через КПВВ. Если человек идет на 61-й день, ему нужно снова проходить верификацию, что займет еще 2 месяца. Пенсию начнут выплачивать, когда подтвердят, что такой человек есть, и он имеет на нее право», – продолжила Денисова.

По ее словам, тем переселенцам, кому не выплачивали пенсии 2-3-6 месяцев, потому что до сих пор нет решения Кабинета министров «как ее выплатить», сейчас должны около 33,5 млрд грн: «Бывает, что люди подают в суды. Есть выигранные в судах дела на около 1 млрд грн, заплатили – 10% от этой суммы. То есть, нет нормативного урегулирования – как эти деньги заплатить. Но я считаю, что самая главная проблема здесь – в статусе временно перемещенного лица. Это дискриминация человека по статусу. Я – тоже внутренне перемещенное лицо, у меня есть справка. Я что, тоже не полностью гражданка Украины?».

«Нужно поменять подход чиновника. И когда мы говорим о реинтеграции Донбасса, мы прежде всего должны говорить о реинтеграции душ людей, наших граждан, чтобы они понимали, что им будет комфортнее в Украине», – считает омбудсмен.

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