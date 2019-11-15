На Донетчине автомобиль сбил 10-летнего ребенка

В Покровске (Донецкая обл.) минувшим вечером под колеса авто попала 10-летняя девочка. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«При осмотре места происшествия правоохранители установили, что девочка вышла из маршрутного такси и, не убедившись в отсутствии автомобилей, начала переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП ребенок получил ушибы и ссадины», – рассказали в полиции и призвали родителей учить детей правилам дорожного движения и постоянно напоминать о необходимости их соблюдения.

«Полицейские обращают внимание водителей на то, что стоит быть осмотрительными и внимательными на дороге, не допускать рискованных маневров и соблюдать скоростные режимы в населенных пунктах и вне их, чтобы иметь возможность быстро сориентироваться в неожиданной смене обстановки», – добавили в полиции.

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