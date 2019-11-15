Позывной «Диментий»: На Полтавщине осужден завербованный агент ФСБ России

На Полтавщине к 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе в аннексированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники УФСБ РФ по АР Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ.

«В течение 2014-2019 годов агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом. Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России», – сообщили в СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали мужчину в Кременчуге (Полтавская обл.) 18 июля 2019 года.

«Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу. Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины», – проинформировали в СБУ.

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