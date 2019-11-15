Эксперты возмущены интервью Коломойского о возобновлении сотрудничества с РФ

Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором заявил о том, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Эксперты в Украине возмущены идеями отказаться от евроинтеграционного курса Украины по причине того, что Кремль все равно сильнее. Также политологи резко высказались о тезисе, что к войне на Донбассе Украину принуждают США и о том, что за пять-десять лет можно забыть о пролитой крови. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Война между Украиной и Россией длится пять лет, 13 тысяч погибших, неоконченная борьба за независимость и евроинтеграция. И вот одна из самых влиятельных неправительственных персон Украины, человек, приближенный к президенту, предлагает, по оценкам экспертов, сдаться и повернуть в сторону Кремля.

Однозначное заключение делает журналист американского издания. Антон Трояновский взял интервью у Игоря Коломойского. Вот цитаты из статьи в The New York Times:

«Стало понятно, что ЕС и НАТО никогда не примут Украину. Лучше это признать и больше даже не пытаться. Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привлечь нас к новому Варшавскому договору».

«Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят войны. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это».

«Мы возьмем у россиян 100 млрд долл. Я думаю, что они охотно дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги!».

«Дайте 5-10 лет, и о пролитой крови забудут».

Сказанное ошеломило экспертов. Это и неудивительно, говорят они. Даже профессиональные политологи признаются, что им трудно подбирать слова.

«Мне было противно, в очередной раз он пробивает дно. Коломойский наговорил достаточно для того, чтобы в нормальной стране было бы возбужденно против него дело. А он еще неоднократно говорил, что в Украине гражданская война, Крым Россия не вернет. По сути это можно инкриминировать как призывы к изменению государственных границ», – говорит политолог Тарас Березовец.

А вот энергетические эксперты не удивляются. Украина еще полтора месяца назад отступила от евроинтеграционных стремлений, считают они, и возобновила сотрудничество с Россией, взяла у Кремля пока не 100 млрд долл., но рекордные объемы киловатт.

«Этим занимается исключительно один человек – Игорь Коломойский. Он хочет получить любой ценой, даже ценой независимости государства, собственные экономические выгоды», – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

То есть, речь идет о предпочтении киловатт из России, несмотря на то, что Украина имеет собственную генерацию.

«Такой большой объем импорта привел к тому, что "Энергоатом" свои несчастные 10% не мог продать по достойной цене», – отмечает медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

Российская электроэнергия уже вытесняет украинскую. Отечественную генерацию уничтожают, говорят специалисты. А это, считают они, – энергокапитуляция. Об этом не первый месяц говорят профильные эксперты. Со всей экономикой такого не случится, обещает министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

«Идея того, что мы должны принимать финансирование внешнее из России, а не с МВФ, я с этой идеей не согласен», – говорит Милованов.

Но достаточно ли будет несогласия министра, или верх таки возьмет слово бизнесмена? – задают вопрос эксперты.

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