Глава МОЗ рассказала, как в Украине будут бороться с табакокурением

В Министерстве здравоохранения намерены серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить число сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособного населения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, в ходе своего выступления в парламенте заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, программой Кабинета министров предусмотрено снижение количества больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10% среди пациентов трудоспособного возраста.

Министр перечислила, какие меры в этой сфере намерены предпринять, в частности, после принятия нового законопроекта:

регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;

запретить их употребление в общественных местах и несовершеннолетним;

увеличить процент медицинских предупреждений на упаковках табачных изделий;

запрет продажи табачных изделий с вкусовыми и ароматизированными добавками;

публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;

полный запрет рекламы табачных изделий в интернете.

«Это те обязательства, которые взяла на себя Украина еще 5 лет назад, и на сегодня они на этапе подготовки и согласования, но не приняты», – заявила Скалецкая.

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