Министр рассказала, возобновит ли работу санитарно-эпидемиологическая служба

В Министерстве здравоохранения Украины работают над законопроектом об общественном здоровье, в частности в сфере санитарно-эпидемиологического контроля. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, в ходе своего выступления в парламенте рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Она напомнила, что в 2014 году правительство создало Государственную службу безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на которую среди прочего возложили функцию контроля за санитарно-эпидемиологической ситуации.

«В этом году была ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба. После ее ликвидации в Украине функция проведения лабораторных и санитарных исследований и тестов возложена на Министерство охраны здоровья, но при этом не было изменений в финансировании лабораторных учреждений», – отметила Скалецкая.

Изменить это планируют в новом законопроекте о системе общественного здоровья, который пока еще не подали в парламент.

«Необходимо создавать новую сеть учреждений, которые будут выполнять санитарно-эпидемиологический контроль. Это пересмотр системы учреждений, которые сейчас существуют. Есть очень рутинная работа с регионами относительно лабораторных центров, как их реорганизовать, оптимизировать… Они будут передаваться в органы местного самоуправления. Изменение в финансировании заключается в том, что мы не будем финансировать лаборатории, а мы будем закупать у них услугу по проведению лабораторных исследований», – рассказал глава МОЗ.

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