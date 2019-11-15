В Мариуполе организатор «референдума» в поддержку «ДНР» сдался СБУ

В Мариуполе организатор и участник «референдума» в поддержку «ДНР» обратился в СБУ и чистосердечно признался в преступлении. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«В мае 2014 года знакомые предложили мариупольчанину подзаработать, приняв участие в организации фейкового волеизъявления. Во время псевдореферендума мужчина был задействован в охране избирательного участка и наблюдал за "правильностью" голосования» – говорится в сообщении.

«С течением войны на Донбассе он осознал ошибочность своего выбора, раскаялся и добровольно сообщил сотрудникам Службы безопасности Украины о совершении правонарушения против территориальной целостности и конституционного строя Украины. Сотрудничая со следствием, он предоставил информацию о смежных преступлениях», – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, проверка подтвердила, что житель Мариуполя не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Решением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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