Защитник «Шахтера» дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии

Защитник ФК «Шахтер» Додо сыграл в товарищеском матче за олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба «горняков».

Сообщается, что «селесао» участвуют в Международном футбольном фестивале на Канарских островах. В стартовом поединке подопечные Андре Жардина встречались со сборной США U23 и победили с минимальным перевесом 1:0. Единственный мяч еще в начале игры забил нападающий «РБ Лейпцига» Матеус Кунья.

Защитник «Шахтера» Додо появился на поле во втором тайме, заменив игрока «Атлетико Минейро» Гугу. Отметим, что для «горняка» это был дебют в олимпийской сборной, а ранее он стабильно выступал за молодежку.

17 ноября состоится финальный матч, в котором Бразилия сыграет с командой Аргентины U23.

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