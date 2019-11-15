Фонд Рината Ахметова спас сердце маленькой Анечки Лазаревой из семьи переселенцев. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Семья Лазаревых в 2014 году покинула родной Донецк и обосновалась в селе Сергеевка Полтавской области. Четыре года спустя на свет появилась Анечка – младшая дочка.

«Мы уехали из Донецка, чтобы уберечь старшую дочку, Алену, от ужасов вооруженного конфликта. Потом родилась Аня, у которой на третий день жизни врачи диагностировали открытый артериальный проток. Ребенка поставили на учет к кардиологу, так как была надежда, что до полугодовалого возраста он закроется сам. Но этого не произошло», – рассказала мама Ольга Павловна.

Родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова, который помогает таким деткам в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце». И на днях в жизни Лазаревых произошло радостное событие – Анечке установили окклюдер. Это специальный имплант, который закрывает порок сердца.

«От всей души благодарим Рината Леонидовича», – сказала Ольга Павловна.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом «порок сердца». Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта-окклюдера. На сегодняшний день детям проведено 111 операций.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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