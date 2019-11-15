Обвинили в «шпионаже»: В «ДНР» «милиционер» получил 11 лет колонии строгого режима

В «ДНР» местный «милиционер» получил 11 лет колонии строгого режима из-за обвинений в «шпионаже» для украинской разведки. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Местный житель гражданин Назаренко И.Ф. в январе-феврале 2017 года, при прохождении паспортного контроля на украинском КПВВ, дал свое согласие сотруднику иностранной разведки на предоставление сведений о лицах, проходящих службу в народной милиции ДНР», – говорится в сообщении.

«С мая по июнь 2017 г. Назаренко, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, выполняя задание иностранной разведки, используя камеру своего мобильного телефона, осуществлял фотосъемку документов, подтверждающих факт прохождения лицами военной службы. Полученные фотоснимки, обвиняемый передавал сотрудникам иностранной разведки», – заявили в «прокуратуре ДНР».

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