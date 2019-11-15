Новый орган власти: На Донбассе создают Советы переселенцев

В Донецкой, Харьковской и Луганской областях начат процесс создания Советов внутренне перемещенных лиц (Рада ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* сообщила юрист программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») Анна Дудинская.

«Когда мы говорим о переселенцах, то чаще всего говорим о проблемах и вызовах. Но давайте не забывать, что переселенцы – это еще и огромный потенциал. Поэтому очень важно привлекать ВПЛ к управленческим процессам, процессам принятия решений. Ведь часто переселенцы имеют ответы не только на вопросы, которые волнуют их, но часто они имеют решение по проблемам принимающих громад», – пояснила Дудинская мотивацию создания Советов ВПЛ.

Она уточнила, что Советы ВПЛ – это консультационно-совещательные органы, которые будут действовать при областных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

Пока это пилотные проекты, но если они будут удачно реализованы, то опыт перенесут и на иные регионы страны. «Пилотный проект получил поддержку Фонда содействия демократии посольства США в Украине, и сейчас мы реализовываем его в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Три пилотных Совета ВПЛ буду созданы при: Харьковской облгосадминистрации, Луганской областной военно-гражданской администрации и при Краматорском горсовете (Донецкая обл.). Мы уже получили поддержку от этих органов, провели первые консультации и обсуждения на их базе», – пояснила общественница.

«Законодательно понятие "консультационно-совещательный орган" довольно гибкое. Именно поэтому мы начали с пилотных проектов в разных формах. Так, в Краматорске такой орган будет создан как координационный совет, в Харькове это будет межведомственная рабочая группа при Департаменте социальной защиты населения, и в Луганской ВГА мы планируем создать Совет ВПЛ как аналог Общественного совета», – уточнила она.

Реализаторы проекта надеются, что такие Советы ВПЛ будут способствовать реализации гражданских и политических прав переселенцев, а также поднимут имидж ВПЛ в принимающих громадах. «И покажут, что переселенцы – это очень активное сообщество. И в будущем Советы ВПЛ будут активно привлекаться к процессу развития мира, т.к. переселенцы непосредственно пострадали в результате [военного] конфликта», – заключила Дудинская.

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линией разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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