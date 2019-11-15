Верещук сложила полномочия представителя правительства в Верховной Раде

Народный депутат Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, она заявила журналистам в кулуарах парламента.

«Это моя инициатива. Я считаю, что мы имеем разные взгляды в подходах коммуникации между Кабмином и парламентом. Я считаю, что нам нужно было более плодотворно работать с депутатами, учитывать их мнение, разговаривать и не только», – сказала Верещук.

«Тем не менее, я считаю, что и Кабмин имеет свое мнение – те методы и формы коммуникации, которые предлагала я, на сегодня не являются эффективными. Я уважаю позицию Кабмина, но оставляю за собой право иметь свою позицию», – заявила нардеп.

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