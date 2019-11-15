В Доброполье за ночь спасатели трижды выезжали на помощь населению

В Доброполье (Донецкая обл.) минувшей ночью спасатели трижды оказывали помощь населению. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 15 ноября в 00:50 и в 3:25 в спасателям поступали сообщения от Добропольского отделения полиции о поваленных из-за сильного ветра деревьях на автодороге Александровка-Доброполье-Покровск. Необходима была помощь в уборке деревьев с дороги.

Спасатели с помощью буксирного троса, убрали деревья с проезжей части.

Кроме того, в 3:55 в Службу спасения от работников железнодорожного переезда поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути застрял грузовик. Спасатели с помощью буксировочного троса отбуксировали грузовик через железнодорожный переезд на проезжую часть дороги.

Для оказания помощи от Главного управления было привлечено 6 единиц техники и 12 человек личного состава.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!