В Донецке на маршрутку упало дерево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 15 ноября, на маршрутное такси № 8 (АС «Крытый рынок» – АС «Абакумова») на дороге упало дерево. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

ЧП произошло в Кировском районе города. «На Бирюзова ветер сделал свои дела», – говорится в сообщении одной из групп.

Фото: соцсети

«Дай Бог, чтобы люди не пострадали! Да и от шока очень долго будут отходить! Вот к чему приводит дряхлое " озеленение"!», – отметила одна из пользователей соцсетей Дарья.

Информации о пострадавших в ходе происшествия нет.

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