На Запорожье экс-полицейский готовил теракт вместе с представителем «ДНР»

В Запорожской области суд приговорил к 8 годами 3 месяцам тюрьмы бывшего полицейского, который вместе с представителем «ДНР» готовил террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что экс-полицейский обвинялся в содействие деятельности террористической организации, подготовке террористического акта на территории Запорожской области и незаконном хранении боеприпасов.

Так, по данным прокуратуры, бывший правоохранитель передавал по телефону представителю «ДНР» информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, а также, совместно с ним готовил теракт в Запорожской области. Кроме того, экс-полицейский незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов калибром 5,45, 7,62 и 9 мм.

«Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения)», – говорится в сообщении.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам 3 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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