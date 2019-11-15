Глава МОЗ рассказала о финансировании медицины в 2020 году

В госбюджете на 2020 году заложено 72 млрд грн на программу медицинских гарантий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, в ходе своего выступления в парламенте рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«Программа медицинских гарантий, проголосованная в бюджете на 72 млрд грн, включает в себя 19 млрд грн на финансирование первички. Формирование первички еще нужно закончить в виде добавления мобильных амбулаторий, чтобы покрыть население на той территории, которая сегодня не покрыта стационарными амбулаториями. И покрыть другими способами контакта пациента с врачами. Дополнить критериями и индикаторами качества предоставления медицинской помощи», – сказала она.

«На сегодня на первичке среднестатистическая ставка, которая была 370 грн, повышена до 600 грн», – продолжила Скалецкая.

По ее словам, на финансирование вторичной медицины, в частности, перечня бесплатных медицинских услуг деньги будут распределены в ближайшее время правительством. «Входить в медицинские гарантии, кроме 4-х приоритетных услуг, также будут и реабилитация, и паллиативная помощь – мобильная и стационарная, стационарная терапевтическая и хирургическая помощь», – рассказала министр.

«В следующем году финансирование на оказание специализированной вторичной медицинской помощи будет осуществляться по контрактам, которые будут составлены с учреждениями здравоохранения и Национальной службой здоровья. Эти контракты будут предусматривать те виды медицинской помощи, которые учреждение будет готово оказывать. Сколько пациентов обслужили и какую помощь оказали – столько денег и будет перечислено Национальной службой здоровья», – добавила глава МОЗ Украины.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: