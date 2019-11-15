«Еленовка на выезд – очень много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ирина: «10:16. Горловка в сторону Украины пеших – до туалета, пропускают медленно. В сторону ДНР – по приезду автобуса»;

Andrew: «13:14. Блокпост ДНР на Майорске в сторону Горловки целый час ноль движения, от слова вообще. Зато перевозы прут нескончаемым потоком. На самом въезде вояка на возмущения прямо и говорит – ну так они ж платят»;

Oksana: «13:51. Горловка в Украину, пешая очередь в полсетки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Marina: «11:40. Еленовка перед таможней 109 машин»;

Aleks: «11:49. Еленовка на выезд – очень много»;

Aleks: «13:42. Еленовка на въезд в ДНР до сигаретного ларька»;

Алекссандр: «14:25. Еленовка в Украину. Много машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Iren: «11:56. Гнутово. На выезд машин 10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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