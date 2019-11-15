РФ упростила условия для детей из Крыма: Юрист рассказала о ситуации с украинским образованием для неподконтрольного Донбасса

Россия максимально упростила условия поступления в вузы и иные учебные заведения для абитуриентов из аннексированного Крыма. При этом в Украине остаются проблемы с получением украинского образования детьми, которые проживают на неподконтрольных территориях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* сообщила юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко.

Она отметила, что согласно данным Украинского кластера образования, по состоянию на 2019 год на неподконтрольной украинской власти части Донбасса получили образование 120 тыс. выпускников. «Эта цифра примерно соответствует количеству детей, которые не имеют украинских документов об образовании», – уточнила Красненко.

При этом отмечается рост желающих поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс – Украина», хотя показатели все равно недостаточные. «И мы, и Министерство образования, и профильные организации фиксируют увеличение количества лиц, которые за последние годы стали студентами вузов на подконтрольной Украине территории. В 2016 году это были 855 человек, по результатам вступительной кампании 2019 года – это уже 1 600 человек», – сказала юрист.

То, что количество поступающих в украинские вузы не такие высокие, свидетельствует о ряде существующих проблем, препятствий, с которыми сталкиваются абитуриенты с неподконтрольного Донбасса. «Это подготовка и сдача таких предметов, как украинский язык и литература, история Украины, которые для детей, проживающих в оккупации, являются достаточно сложными. Поэтому нужно делать ставку на то, чтобы обеспечить этих детей большим количеством прикладных документов – аудио-, видео- – на данную тематику», – отметила Красненко.

Также для абитуриентов в период вступительных кампаний остается проблемным вопрос пересечения линии разграничения, с учетом больших очередей на пунктах пропуска.

По мнению Красненко, важным моментом является работа над повышением мотивации, привлечения к украинскому образованию как детей, так и членов их семей. «Т. к. дети не всегда могут принимать самостоятельное решение. Поэтому мы говорим и о семье, которая будет принимать это решение совместно с ребенком, и помогать ему в дальнейшем – это и перемещение на подконтрольную территорию, финансовая поддержка проживания здесь… И у государства должен быть комплексный подход, чтобы дети принимали это решение и не боялись выезжать на подконтрольную территорию, и принимали это решение осознано», – дополнила эксперт.

«Заинтересованность в образовании и в желании поступать в [украинские] учебные учреждения не появится сама собой. Особенно, когда конфликт на Донбассе продолжается уже 6 лет. Эту заинтересованность нужно активно формировать, нужно менять механизмы, создавать условия, информировать. Те механизмы, которые были созданы в 2014 году, не являются достаточными сейчас. Например, в 2014 году дети могли просто переводиться из вузов, иных учебных учреждений в учреждения на подконтрольной территории. Но потом появились абитуриенты, которые не имели аттестаты [украинского образца] за 11-й класс, потом появились дети, которые не имели аттестатов и за 9-й класс. Т. е. чем больше длится конфликт, тем больше усилий должно прилагать государство для создания новых механизмов», – подчеркнула представительница «Групи впливу».

В качестве примера она привела действия России по отношению к абитуриентам из аннексированного ею Крыма. «В отличии от Украины Российская Федерация полностью освободила крымчан от сдачи ЕГЭ (единого государственного экзамена, аналог украинского ВНО, – ред.). Они создали льготные условия для проживания в общежитиях и т. д. Они говорили: мы хотим интегрировать этих детей из Крыма, и поэтому мы создаем дополнительные улучшенные условия, облегченное поступление. Я не говорю, что мы должны полностью мультиплицировать этот опыт. Но мы должны понимать, что с каждым годом нам будет все труднее вытягивать этих детей. Поэтому мы должны создавать соответствующие условия, в том числе, и по дистанционному образованию. Но у дистанционного обучения очень низкая мотивация, если оно не дает гарантированный результат», – резюмировала эксперт.

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линии разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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