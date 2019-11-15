Возле моста в Станице Луганской неизвестные с ОРЛО украли лавочку (Фото)

Неизвестные, пришедшие со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области украли лавочку с навесом, установленную на восстанавливаемом мосту у Станицы Луганской. Данный факт зафиксирован видеокамерой, установленной у КПВВ «Станица Луганская».

На видео видно, как со стороны «ЛНР» пятеро мужчин прошли за ограждение и забрали лавочку с зеленым навесом.Она стояла на стройплощадке под краем моста.

Ее вначале пытались пронести по временному пешеходному мосту. Он оказался узким и они унесли лавочку через восстановленную часть моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

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