Арест имущества и запрет выезда за границу: Как наказывают должников за коммуналку

Не пустят за границу и арестуют имущество – такие санкции предусмотрены для должников по коммунальным услугам. Только в Киеве системно не платят около 50 тыс. домов, пишет «Сегодня».

Журналисты разбирались на кого уже распространяются санкции, а кто из должников пока может их избежать.

Задолженность одного из киевских домов по коммунальным услугам достигает 113 тыс. грн. То есть каждая десятая квартира вовремя не платит по счетам. К примеру, семья-рекордсмен должна 21 тыс. грн. Перечень должников показывает председатель жилищно-строительного кооператива. Говорит, угроза огласки некоторых все же стыдит. Некоторые жильцы, узнав о том, что их имена хотят разместить на информационной доске, стараются сразу же погасить задолженность. Впрочем, есть и те, кто накапливал долги годами. И даже с угрозами с таких взятки гладки.

«Есть люди, которые хотят платить, но не могут в силу каких-то семейных обстоятельств. Но таких людей не очень много. Большинство среди наших должников – это те, кто просто забывает оплачивать свой долг. Очень много тех, кто уехал за границу и считает нормальным оплачивать раз в полгода», – говорит Татьяна Дарьина, председатель жилищно-строительного кооператива.

Если должник не реагирует на просьбы об уплате, за дело берется суд. А если и судебные постановления игнорирует, тогда применяют соответствующие санкции.

«Если долг превышает 84 тыс. грн, накладывается арест на имущество должника, также и на квартиру. Может быть осуществлен запрет выезда за границу должнику», – отмечает Андрей Щербина, гендиректор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса».

Эти санкции могут снять, если должник все же согласится выплатить сумму. Даже частями.

«Если у человека нет возможности оплатить всю сумму сразу – можно заключить договор реструктуризации», – отмечает Андрей Щербина.

То есть можно выбрать удобный график погашения и сумму первого взноса, чтобы избавиться от проблемного статуса постепенно.

Ранее Госстат сообщал, что в целом украинцы сократили долги за коммуналку. Так, в сентябре люди заплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,7 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,8 млрд грн.

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