В подвале жилого дома: В Чермалыке нашли схрон с гранатометами и сотнями патронов

В Чермалыке (Донецкая обл.) в подвале одного из жилых домов бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) обнаружили схрон с боеприпасами и оружием. Были изъяты гранатометы, тротиловые шашки и две сотни патронов. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба группировки НГУ ООС.

«14 ноября во время выполнения боевого задания в составе мобильной группы в Донецкой области, гвардейцы группировки НГУ в ОТУ "Восток" совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили схрон с боеприпасами и оружием», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в подвале одного из жилых домов Чермалыка хранились 200 патронов калибра 5,45, 4 тротиловые шашки, 2 стартовых пороховых заряда СДР, 11 боеприпасов к подствольному гранатомету, 3 РПГ-22 и 2 запала к ручной гранате РГД-5.

«По данному факту Волновахского отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, а именно – покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека», – сказано в сообщении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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