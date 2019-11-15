В «Л-ДНР» участники НВФ оборудуют новые огневые позиции вблизи жилых домов

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) активно оборудуют новые огневые позиции вблизи жилых домов. Это вызывает недовольство мирного населения. Об этом сегодня, 15 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации инженерных работ в районах расположения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал Праута.

В частности, по данным ГУР, увеличилась интенсивность оборудования новых артиллерийских огневых позиций, в том числе, на территории ряда частных хозяйских угодий, вблизи жилых зданий, что вызывает недовольство местных жителей.

«При этом личный состав противника, привлеченный к выполнению работ, убеждает местных жителей, что обустройство новых инженерных сооружений осуществляется якобы исключительно для предоставления фотоотчетов высшему командованию. Также скрывается информация о создании вблизи населенных пунктов минно-взрывных заграждений», – уточнил Праута.

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