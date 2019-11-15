Количество жертв конфликта в Украине достигает 44 тыс. человек, – ООН

Общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 октября 2019 года, достигает 41 – 44 тыс. человек. Таковы данные Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека, передает «Радио Свобода».

«УВКПЧ ООН оценивает общее количество жертв конфликта в Украине (с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года) в 41 тыс. – 44 тыс.: 13 тыс. – 13 200 погибших (не менее 3 345 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, примерно 4 100 украинских военных и примерно 5 650 членов вооруженных групп); и 29 тыс. – 31 тыс. раненых (примерно 7 000 – 9 000 гражданских лиц, около 9 500 – 10 500 украинских военных и примерно 12 500 – 13 500 членов вооруженных групп)», – сообщили в управлении.

По информации ООН, в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, гражданские лица составляют 25-26%.

«Этот процент со временем менялся. В 2014 году приблизительная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33-34%, тогда как в 2019 году он оценивается в 4-5%: одна гибель гражданского лица вследствие артиллерийских обстрелов, обстрелов с ЛВСО (легких вооружений и стрелкового оружия – ред.) и минных инцидентов, на 20-22 гибели военных в результате артиллерийского обстрела, обстрелов с ЛВСО и минных инцидентов», – говорится в сообщении.

В конце прошлого года в ООН сообщали, что в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: