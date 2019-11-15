Содержимое грузовиков российских «гумконвоев», прибывающих на Донбасс, неизвестно, – США в ОБСЕ

Содержимое грузовиков, прибывающих из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в составе российских «гуманитарных конвоев», остается неизвестным. Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«7 ноября СММ наблюдала очередной российский конвой, обозначенный как такой, что перевозит "гуманитарную помощь", который заходил в суверенную Украину. Содержание транспортных средств этого конвоя остается неизвестным, поскольку Россия продолжает ограничивать сферу деятельности Наблюдательной миссии на границе. И, если я не ошибаюсь, сегодня как раз появился очередной отчет СММ о прохождении российского конвоя на восток Украины», – заявил Макрис.

Следует отметить, что 31 октября в Миссии США при ОБСЕ также заявляли, что существуют сомнения относительно «гуманитарной» природы конвоев, которые Россия отправляет на неподконтрольный Донбасс, поскольку наблюдается взаимосвязь между их прибытием и ростом количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как заявляет официальный, российский «гумконвой» попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста (МККК). Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом так называемой «гуманитарной помощи».

Также Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала, что наблюдатели Миссии зафиксировали 24 октября 8 грузовиков конвоя, который в тот день пришел на Донбасс, на территории объекта незаконных вооруженных формирований в неподконтрольном Луганске.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 14 ноября делегация Евросоюза также заявила о растущем беспокойстве значительным увеличением частоты российских «гуманитарных конвоев» на Донбасс, что происходит с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также основных международных гуманитарных принципов.

Кроме того, в ЕС заявили, что «люди в регионе страдают от конфликта, который является следствием актов агрессии против Украины со стороны РФ и вооруженных формирований, которые она поддерживает». Также нет «никаких доказательств того, что это гуманитарная помощь, которую по утверждению России она поставляет».

Как известно, 14 ноября, на территорию временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса прибыли автомобили 91-го, «гумконвоя» МЧС России

Ранее сообщалось, что 31 октября, РФ отправила третий за две недели месяца «гумконвой».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября.

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