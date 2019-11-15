Обстрел поселка у Авдеевки: Что осталось от жилого дома (Фото)

Обстрел поселка у Авдеевки: Что осталось от жилого дома (Фото)

15.11.19 16:44dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Незаконные вооруженные формирования обстрелом уничтожили гражданский дом вблизи прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). 

«Последствия вчерашнего обстрела российскими оккупационными войсками дачного городка "Акация", недалеко от Авдеевки. Оккупанты еще раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября в 15:00 НВФ из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка. В результате возник пожар в дачном городке. Полностью уничтожен двухэтажный дом. 

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