НВФ обстреляли Новотошковское из гранатометов и оружия БМП

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток, 15 ноября, 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По состоянию на 12:30 сегодня, 15 ноября, российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь на Луганском направлении», – отметил Праута.

По словам спикера, с 5:00 утра НВФ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия 25 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского. После 6:00 в районе Новотошковского НВФ применили миномет 82-го калибра, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрел продолжался почти 1,5 часа.

Помимо этого, с 8:00 утра по полтора часа зафиксированы обстрелы с использованием крупнокалиберного пулемета, а затем станкового противотанкового гранатомета позиций наших войск неподалеку Майорска.

Праута отметил, что по имеющейся информации, в течение текущих суток потерь среди украинских военных нет.

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