На Луганщине горела «высотка»: Спасли двух человек

В Северодонецке во время ликвидации пожара в пятиэтажке спасли парня и девушку. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что в 4:51 спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома по ул. Менделеева в Северодонецке.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что задымление произошло из-за возгорания личных вещей и холодильника в одной из квартир дома. Во время ликвидации пожара были спасены два человека, мужчина 1994 года рождения и женщина 2000 года рождения», – рассказали в ГСЧС

Пожар ликвидировали в 5:27. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электросети.

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