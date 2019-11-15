Генштаб изучает участки для нового разведения на Донбассе, – нардеп

Ни президент, ни министр обороны Украины, ни Генеральный штаб пока не ставили перед украинскими военнослужащими задач готовиться к разведению на других участках на линии фронта. Об этом в интервью ВВС News Україна заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от «Слуги народа» Александр Завитневич.

«Да, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий – три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении», – подчеркнул Завитневич.

Он высказал мнение, что военных деморализует не само разведения, а то, что некоторые политики ставят под сомнение их профессионализм и способность защищать страну.

«Когда мы были, никто из военных, нацгвардейцев или полиции не жаловался на "отвод". Все довольны процессом – кто туда поедет, тот это за полчаса почувствует. Никаких диверсионно-разведывательных групп в этих "серых зонах" нет, все тихо-спокойно. Военные выполнили приказ, и по безопасности, и в некоторых тактических моментах они даже улучшили свою позицию», – добавил Завитневич.

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