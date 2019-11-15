ВРУ начнет работать над законопроектом об «особом статусе» Донбасса после Нормандской встречи, – Разумков

Верховная Рада Украины начнет готовить законопроект об «особом статусе» Донбасса после того, как состоится встреча в «нормандском формате». Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в интервью журналу «Фокус».

«Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, – это гадание на кофейной гуще», – сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, может ли работа над проектом нового закона об «особом статусе» Донбасса усилить недовольство общества, председатель ВРУ отметил, что проблема коммуникации с обществом имела место. «Но позиция президента остается неизменной. Как и красные линии, о которых он говорил», – добавил Дмитрий Разумков.

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