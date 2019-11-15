Министр здравоохранения рассказала о ситуации с сыворотками против дифтерии

В Украине хватает сыворотки против дифтерии, но в некоторых регионах ее используют без надобности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, в ходе своего выступления в парламенте рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
«На сегодня их в Украину было поставлено 200 [флаконов] и развезено по всем регионам по 8 ампул. Но это не является вакцинацией. Это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда лечебно-лабораторно доказано, что это дифтерия», – сказала она.
«Мы имеем еще 100 поставленных [флаконов] в Украину, и договоренность, что еще 150 будут поставлены. Этого достаточно, поскольку подтвержденных фактов [дифтерии] мы имеем лишь два десятка. В прошлом году для неподтвержденных случаев использовали 140 [флаконов], а на самом деле подтвержденных случаев было в пределах 10. В этом году та же самая история. Их не нужно, как вакцин, тысячи, их нужно на самом деле небольшое количество», – заявила Скалецкая.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Глава МОЗ рассказала о финансировании медицины в 2020 году
- Медреформа в Украине: Какие услуги специализированной медпомощи будут бесплатными
- Медсправки: Какие в Украине требуют чаще всего и сколько стоят на «черном» рынке (Инфографика)
- Сотни «скорых» и новые больницы: Кабмин займется экстренной медициной
- В Украине больницы получили доступ к системе eHealth: Что это значит для пациентов
- В Украине полностью заменить бумажные больничные «электронными» пока не получится, – министр
Комментарии