Министр здравоохранения рассказала о ситуации с сыворотками против дифтерии

В Украине хватает сыворотки против дифтерии, но в некоторых регионах ее используют без надобности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, в ходе своего выступления в парламенте рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«На сегодня их в Украину было поставлено 200 [флаконов] и развезено по всем регионам по 8 ампул. Но это не является вакцинацией. Это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда лечебно-лабораторно доказано, что это дифтерия», – сказала она.

«Мы имеем еще 100 поставленных [флаконов] в Украину, и договоренность, что еще 150 будут поставлены. Этого достаточно, поскольку подтвержденных фактов [дифтерии] мы имеем лишь два десятка. В прошлом году для неподтвержденных случаев использовали 140 [флаконов], а на самом деле подтвержденных случаев было в пределах 10. В этом году та же самая история. Их не нужно, как вакцин, тысячи, их нужно на самом деле небольшое количество», – заявила Скалецкая.

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