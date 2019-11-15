Боеприпасы, наркотики, оружие, нелегалы: В Бахмуте обсудили особенности работы полиции в зоне ООС

В Бахмуте (Донецкая обл.) состоялось рабочее совещание силовиков, которые выполняют служебные задачи в районе проведения Операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что главной задачей полиции является предупреждение утечки в мирные регионов оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и других угроз для публичной безопасности. С начала года только в Донецкой области правоохранители 145 раз находили во время проверок нелегальное оружие. Также за 10 месяцев сотрудники полиции задокументировали 235 фактов незаконного оборота наркотиков.

Полицейскими в Донецкой области были задержаны 263 злоумышленника, которые скрывались от закона, а также разысканы 16 без вести пропавших людей. Профилактические мероприятия помогли на блокпостах области задержать 85 человек, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

«На совещании, кроме итогов, обсудили аспекты несения службы батальонами полиции особого назначения на блокпостах, охраны общественного порядка, а также в реализации режимов, определенных Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Отдельным вопросом на совещании рассматривались условия несения службы правоохранителями в рамках разведения сил и средств на участках, где будут нести службу полицейские», – говорится в сообщении.

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