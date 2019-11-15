Минная безопасность: В минветеранов скоординировали деятельность с ОБСЕ

Вопросы развития противоминной деятельности и перспективы успешной интеграции в принимающие общества вынужденных переселенцев обсудили с представителями ОБСЕ в Украине. ОБ этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отмечается, что координатор проектов ОБСЕ в Украине Посол Генрик Вилладсен отметил важность помощи людям, пострадавшим на востоке и заверил в дальнейшей поддержке Украины и продолжении работы над совместными проектами.

«ОБСЕ оказывает поддержку необходимым реформам для развития стабильного и демократического будущего Украины и помогает преодолеть вызовы, стоящие во времена кризиса», – отметил Генрик Вилладсен.

Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Алексей Ильяшенко также подчеркнул важность сотрудничества, особенно в отношении временно оккупированных территорий, и заверил в намерении ее продолжать и развивать.

«Для минветеранов является приоритетом безопасность своих граждан и обеспечениа их прав и свобод, независимо от того, по какую сторону КПВВ они проживают. Отдельное внимание уделено вопросу противоминной деятельности.В мире еще не изобрели способа быстрой очистки от взрывоопасных остатков войны, однако мы можем предотвращать несчастные случаи среди местного населения с помощью специальной маркировки загрязненных территорий и соответствующего обучения, в первую очередь, детей», – сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на важность успешного внедрения механизмов для усиления общественного согласия в общинах, в которые интегрируются внутренне перемещенные лица.

Встреча имела рабочий характер и в ней приняли участие представители профильных подразделений министерства и участники проектов ОБСЕ в Украине «Развитие потенциала Украины по противоминной деятельности» и «Диалог ради реформ и общественного единения в Украине». Стороны договорились продолжать и развивать начатые проекты, особенно те, которые касаются противоминной деятельности на востоке Украины, а также договорились о ряде дальнейших технических встреч.

Напомним, в Минобороны заявили, что на востоке Украины и аннексированном Крыму загрязнены взрывоопасными предметами и нуждаются в разминировании 16 тыс. кв. км.

Как сообщалось ранее, начиная с 2016 года, в выполнении мероприятий противоминной деятельности участвуют международные неправительственные организации The HALO Trust, Датская группа по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD).

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