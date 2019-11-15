В Мариуполе злоумышленник проведет 11 лет за решеткой за убийство соседа

В Мариуполе за умышленное убийство соседа трижды судимый рецидивист проведет 11 лет за решеткой. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Октябрьский районный суд Мариуполя вынес приговор злоумышленнику, который совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как установило расследование, 10 октября 2017 года 31-летний местный житель, ранее трижды судимый за кражи, наркотики и нанесение тяжких телесных повреждений, будучи в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических средств, устроил конфликт с соседом в его дворе. Во время спора злоумышленник ударил мужчину разбитой стеклянной бутылкой в ​​область шеи.

Из-за полученной колото-резаной раны шеи с повреждением сонной артерии 32-летний мужчина скончался в больнице.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в умышленном убийстве, она была полностью доказана. Поэтому суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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