Грустный Донецк: Пешком до Ветки (Фото)

Жительница временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка прошлась пешком по Киевскому проспекту от Партизанского проспекта до остановки «Ветка».
«Пешком от Партизанского проспекта до Ветки. Боевые раны Донецка... Я здесь была в последний раз в июле 2014-го. А раньше дважды в день – на работу и с работы... Как же больно... Специально сегодня приехала и прошлась по Киевскому проспекту», – написала дончанка Марина и опубликовала фото.
Этот район, который горожане называют Путиловкой, неоднократно попадал под обстрелы во время боев за аэропорт.
- Яна: «Больно...»;
- Екатерина: «Любимый проспект»;
- Светлана: «Когда я впервые приехала в Донецк, я жила год на Засядько. Именно с этого для меня начался Донецк. Мой любимый, родной Киевский! Ком в горле, боль, слезы!
- Павел: «Да, Путиловке здорово досталось».
Ранее житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в ноябре выглядит Киевский район города и дорога в центр.
Напомним,житель Донецка показал, как в ноябре нынешнего года выглядят микрорайон Путиловка, микрорайон Точмаш и иные места в Киевском районе.
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