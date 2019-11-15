В «ДНР»: Под Донецком восстановили путепровод после «диверсии»

В «ДНР», возле временно неподконтрольного украинской власти Донецка, завершили работы по восстановлению путепровода на 27 км перегона Чумаково-Ларино, поврежденного в результате «диверсии» в январе 2019 года. Об этом сегодня, 15 ноября, со ссылкой на «минтранс» пишут местные интернет-ресурсы.

«14 ноября возобновлено курсирование пригородных поездов по путепроводу Чумаково-Ларино 27 км ПК1, расположенному на автомобильной дороге Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь», – говорится в сообщении.

«Восстановление путепровода позволит увеличить объемы грузоперевозок на данном участке, а также возобновить движение пригородного поезда, следующего по маршруту Ясиноватая-Иловайск через Донецк-2 и обратно», – отметили в «минтрансе».

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