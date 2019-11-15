Полиция и Нацгвардия готовятся к работе в «серой зоне» на Донбассе (Фото, видео)

В одном из городов, который отошел к «серой зоне» в зоне проведения Операции объединенных сил, диверсионно-террористическая группа захватила помещение городского совета. Боевые подразделения Национальной гвардии Украины и полиции должны обезвредить врага. С такой легендой сегодня проводили военные учения бойцы Нацгвардии, «Корда» и батальона особого назначения на одном из полигонов Львовщины.

Напомним, что после разведения войск, города и села, которые попадут в «серую зону», будут патрулировать украинская полиция и Национальная гвардия. Так, сейчас бойцы этих подразделений тщательно готовятся к выполнению этих задач.

Населенные пункты в «серой зоне» будут патрулировать на бронированных спецавтомобилях. «Первым движется автомобиль разведки. Он идет на существенном отдалении от других. Если возникнет форс-мажор, другие смогут отреагировать», – объясняет командир батальона полиции особого назначения подполковник полиции Юрий Василишин.

«В данном случае бронированный автомобиль наехал на условный фугас. Один из сотрудников полиции получил контузию. И его эвакуируют. В то же время другая группа зачищает периметр лесной дороги. При этом они обнаружили и ликвидировали двух диверсантов. Но один из наших бойцов не заметил вражескую растяжку и подорвался. Группа КОРДа прибывает, чтобы оказать помощь и эвакуировать раненого. В то же время группа работников батальона особого назначения прикрывает огнем своих коллег. И уже в конце подходит основная группа бойцов Национальной гвардии, которая зачищают основной периметр, где находился очаг незаконных вооруженных группировок, и ликвидирует террористов. Конечно, им помогают снайперы. Национальна гвардия вступает в бой. Всех выживших условных террористов поймали, "упаковали" и отвезли в ближайший райотдел милиции», – такова легенда учений.

В обучения участвуют те, кто неоднократно находился в зоне боевых действий на востоке Украины. Они все знают, как себя надо вести и что их может ожидать. Помощник командира батальона патрульной службы особого назначения «Львов» лейтенант полиции Владимир Рапов на войне с лета 2014 года. « Это максимальное приближение к боевым действиям на востоке. Так же оно происходит и на войне. Так слаженно работают все подразделения, которые задействуются в зоне ООС», – прокомментировал он.

Источник: Syla.news

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