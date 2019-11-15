На Донетчине валютная выручка от экспорта товаров уменьшилась на 8,6%

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области за 9 месяцев 2019 года уменьшились на 8,6% и составили $ 3 342,5 млн*. Регион обеспечил 9% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным статистики, за январь–сентябрь 2019 года по сравнению с январем–сентябрем 2018 года валютная выручка предприятий сократилась на 8,6% (в целом по Украине обеспечен прирост на 7,4%).

«В значительной степени это связано с тем, что с начала 2019 года сложилась негативная тенденция снижения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за 9 месяцев обеспечили в области 80,9% валютных поступлений от экспорта всех товаров. Общая стоимость экспортных поставок черных металлов составила 2702,6 млн долл., что по сравнению с январем–сентябрем 2018 года меньше на 9,4%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 9,7%, вследствие чего не получено 291,2 млн долл. валютной выручки.

Для сравнения: экспорт всех товаров предприятиями области уменьшился за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 313,5 млн долл. То есть 92,9% этого сокращения произошло вследствие снижения экспортных цен черных металлов», – пояснили в ведомстве.

За 9 месяцев этого года предприятия региона вывозили продукцию в 115 стран мира.

На первом месте, как и прежде Италия, куда в январе–сентябре 2019 года экспортировано товаров на $834,3 млн, что на 12,8% меньше, чем в январе–сентябре предыдущего года, и составило 25% от общего объема.

В валютной выручке от поставок товаров в Италию удельный вес черных металлов составил 92,9%, причем из них 87,6% – это полуфабрикаты из углеродистой стали, которые подешевели больше всего (на 16,9%).

Второе место продолжала занимать Российская Федерация, поставки в эту страну за 9 месяцев 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократились на 3,2% и составили $463,7 млн, или 13,9% общего объема.

Вместе с тем, в Россию направлено 53,7% экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 25,2%, в то время как в целом по области – 6,5%.

Валютная выручка от экспорта товаров в США, которая за 9 месяцев 2019 года была на 99,5% обеспечена за счет черных металлов, уменьшилась по сравнению с январем–сентябрем 2018 года на 34,3% и составила $224,2 млн, или 6,7% (третье место).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив $1 723,3 млн, или 51,6% общего объема, уменьшился по сравнению с январем–сентябрем 2018 года на 7,1%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии за 9 месяцев 2019 года составили $563,6 млн (16,9% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 3,5%.

«При этом валютные поступления от экспорта товаров в Турцию сократились вдвое», – уточнили в облстате.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года уменьшилась на 17,1%, в том числе в Египет – на 28,7%, составив $150,5 млн, или 4,5% общего объема.

По информации ведомства, кроме черных металлов, сократился за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт:

готовых пищевых продуктов – на 5,1%;

изделий из черных металлов – на 25,9%;

продукции химической промышленности – вдвое.

Валютные поступления от экспортных поставок продукции машиностроения выросли по сравнению с январем–сентябрем 2018 года на 24,4%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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