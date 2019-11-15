Неожиданное обострение в районе КПВВ: В зоне ООС отработали алгоритм действий (Фото)

В районе проведения операции Объединенных сил состоялись командно-штабные учения Донецкого пограничного отряда. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Штаб Донецкого пограничного отряда во взаимодействии с боевыми комендатурами и отделами пограничных служб в течение нескольких суток тренировался действовать во время воображаемого обострения обстановки в районе ответственности. Главная задача – четкая согласованная работа центральных управлений органов охраны границы, выполнение вводных и отработки команд», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выбора места дислокации, расположения штабного пункта, его обустройства и наладки систем связи, которая обеспечивает непрерывное взаимодействие с подразделениями, отдельное внимание было уделено охране и обороне штабного пункта.

В погранотряде пояснили, что основная цель таких учений – отработка и совершенствование действий как офицеров штаба, так и военнослужащих комендатур, проверка их готовности к оборонительным действиям и участию в противодесантной обороне. Учитывая реальные угрозы – офицеры штаба передавали команды к действиям в зависимости от задач, которые поступали.

«На этот раз тренировки с противодесантной обороной пополнились задачами по обострению обстановки вблизи КПВВ. То есть, реагирование на мнимые атаки отрабатывались по всему району ответственности Донецкого пограничного отряда», – говорится в сообщении.

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