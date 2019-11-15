С начала конфликта на Донбассе Евросоюз выделил более чем 400 млн евро помощи

Евросоюз и страны – его члены с начала спровоцированного Россией конфликта на Донбассе предоставили более 406 млн евро гуманитарной помощи региону. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза о продлении агрессии России против Украины, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене, сообщает «Укринформ».

«ЕС и государства – его члены предоставили с начала конфликта более 406 млн евро гуманитарной помощи региону, из которых 45%, то есть 182 млн евро, были направлены в неконтролируемые правительством районы», – говорится в заявлении.

Также было отмечено, что Международный комитет Красного Креста также регулярно отправляет грузовики с гуманитарной помощью через линию соприкосновения. «ООН и некоторые другие страны за этим столом также активно оказывали гуманитарную помощь Украине. Мы еще раз призываем Россию присоединиться к международному механизму предоставления гуманитарной помощи», – заявили в Евросоюзе, осуждая очередной российский так называемый «гумконвой» на Донбасс.

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