Украина отправила РФ ноту протеста из-за гумконвоя на неподконтрольный Донбасс

МИД Украины направило России ноту протеста в связи с тем, что 14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщила спикер МИД Катерина Зеленко в Twitter,

«Отреагировали на очередной контрабандный груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от РФ при организации т. н. "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств», – говорится в сообщении.

Напомним, что политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, заявил, что содержимое грузовиков, прибывающих из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в составе российских «гуманитарных конвоев», остается неизвестным.

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