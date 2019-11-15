Определены дата и место саммита «Нормандской четверки»

Саммит «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер главный корреспондент Reuters по Украине, Беларуси и Молдове Матиас Вильямс (Matthias Williams).
«Во Франции, 9 декабря, пройдет саммит Франции, Германии, Украины, России», – написал он.
Также, администрация президента Франции подтвердила, что саммит глав стран «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря в Париже.
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