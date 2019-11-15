Определены дата и место саммита «Нормандской четверки»

Определены дата и место саммита «Нормандской четверки»

15.11.19 18:25dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Саммит «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер главный корреспондент Reuters по Украине, Беларуси и Молдове Матиас Вильямс (Matthias Williams).

«Во Франции, 9 декабря, пройдет саммит Франции, Германии, Украины, России», – написал он.

Также, администрация президента Франции подтвердила, что саммит глав стран «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря в Париже.

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