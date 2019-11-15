Ветер в Донецке: Деревья падают на дома и машины (Фото)

Сегодня, 15 ноября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ветер усилился до 20 м/с. Местные жители в социальных сетях сообщают о том, что деревья падают на дома, тротуары и автомобили.

В частности, дерево упало на машину, припаркованную во дворе по ул. Розы Люксембург 20а

Кроме того на улице много деревьев упали на дома.

Дончане публикуют фото и винят работников ЖКХ, которые не обрезают ветки и не удаляют старые деревья.

«Вообще нечего не делают! Слава ДНР, дно рулит, скоро останутся одни кусты от роз в этом мрачном Донецке» – пишет Аслан.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 ноября, на маршрутное такси № 8 (АС «Крытый рынок» – АС «Абакумова») на дороге упало дерево.

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