Встреча «Нормандской четверки» пройдет в Париже: Зеленский поговорил с Макроном

У президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что встреча в «Нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

«Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "Нормандском формате" состоится 9 декабря», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент Украины провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Подробности разговора будет сообщены позже.

Ранее сообщалось, что саммит «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер главный корреспондент Reuters по Украине, Беларуси и Молдове Матиас Вильямс (Matthias Williams).

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