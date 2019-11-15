На Донетчине жестокого убийцу и насильника приговорили к пожизненному заключению

На Донетчине жителю Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкой обл.) назначено окончательное наказание в виде пожизненного заключения за жестокое убийство и изнасилование женщины. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецким апелляционным судом поддержана основательная и принципиальная позиция прокуратуры Донецкой области относительно справедливости вынесения судом первой инстанции приговора в виде пожизненного лишения свободы 36-летнему преступнику, который изнасиловал и жестоко убил женщину», – говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 1 ноября 2017 года, ранее неоднократно судимый за убийство, кражу и изнасилование житель Бахмута находясь в нетрезвом состоянии, напал на 41-летнюю женщину и, угрожая ножом, изнасиловал, после чего несколько раз ударил ее ножом в область шеи и грудной клетки. «Убедившись, что потерпевшая умерла, нападающий раздел ее и спрятал в овраге, забросав тело бытовыми отходами», – сообщили в прокуратуре.

На 8 день длительных поисков тело пропавшей женщины было найдено, а еще через 2 дня установлена ​​личность убийцы, который своей вины не признал.

«В марте 2018 года Артемовским городским судом за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и п.п. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, мужчина осужден к пожизненному лишению свободы», – сказано в сообщении.

Отмечается, что сторона защиты подала апелляционную жалобу, однако апелляционный суд в ее удовлетворении отказал.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!