В СБУ заявили о задержании в Киевской области одного из лидеров ИГИЛ (Фото)

В Киевской области был задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство». Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает СБУ.

Задержание было проведено в рамках совместной операции СБУ, министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США.

«По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии под именем Аль Бара Шишани занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из самых высоких должностей в "ИГ" – заместителя военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани. В 2016 году, после ликвидации последнего, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.», – говорится в сообщении СБУ.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых «Амниятив».

Правоохранители задержали его вблизи частного дома, где он проживал.

Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером «Исламского государства».

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.

Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

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