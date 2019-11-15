В Германии назвали серьезными новые обвинения в адрес РФ по делу MH17

В Министерстве иностранных дел Германии считают весьма серьезными новые обвинения международных следователей по делу MH17 в адрес российских властей. Об этом сообщила сегодня, 15 ноября, в ответ на запрос Deutsche Welle пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

«Это серьезные обвинения. Мы по-прежнему считаем, что расследование Международной следственной группы вносит весомый вклад в выяснение обстоятельств сбивания самолета рейса MH17, из-за чего погибли 298 человек», – заявила Адебар.

Она подчеркнула, что немецкое правительство поддерживает позицию Нидерландов и других стран, которые требуют, чтобы виновные в этой трагедии были найдены и привлечены к ответственности.

«Конечно, Россия должна конструктивно сотрудничать при расследовании этого преступления», – подчеркнула представитель немецкого МИД.

Напомним, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль заявила, что России будет труднее избежать ответственности в деле о сбитом малайзийском Боинге-777 рейса MH17 после публикации обращения Совместной следственной группы (ССГ) к свидетелям этих событий в первой половине 2014 года.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль отметила, что ситуация вокруг МН17 также является частью иска, поданного Украиной против РФ в Международный суд ООН.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

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