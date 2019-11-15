В Донецкой области незаконно добывали глину и мел

В Донецкой области устранены нарушения в сфере использования недр месторождения «Краматорский». Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По иску Краматорской местной прокуратуры, поданным в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины к публичному акционерному обществу "Краматорский цементный завод – Пушка", устранены нарушения в сфере использования недр на территории Донецкой области», –говорится в сообщении.

Установлено, что предприятие не согласовало с Главным управлением Гоструда в Донецкой области проект Плана развития горных работ на 2019 год, в связи с чем в сентябре 2018 года Государственной службой геологии и недр Украины приостановлено действие специального разрешения, предоставленного предприятию для добычи глины и мела, которые являются полезными ископаемыми общегосударственного значения, из месторождения «Краматорский».

Учитывая нарушения экологических интересов государства в сфере недропользования и обеспечения дальнейшего своевременного освоения недр, прокуратура обратилась в суд с иском об обязательствах предприятия обеспечить согласование указанного документа.

В настоящее время План развития горных работ на 2019 год ответчиком согласованы в установленном законом порядке. Таким образом предупреждено незаконное добычи полезных ископаемых.

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