На новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд Покровск-Харьков

Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники «Укрзализныця» уже назначила шесть дополнительных поездов, один из них из Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в Харьков и обратно. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что дополнительные поезда будут курсировать на направлениях Киев – Львов, Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и Кривой Рог – Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления.

В частности, поезд № 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

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