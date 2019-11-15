РФ готова вернуть захваченные корабли ВМС Украины

Россия вернет Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания стороны согласовывают место и время передачи трех кораблей. Возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Украина готова забрать свои военные корабли, захваченные РФ в Керченском проливе.

Напомним, месяц назад глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал, что захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: